Sådan sagde Mette Frederiksen i hendes femte nytårstale som statsminister.

Det vil sige, at hjælpen til barn nummer to gennem fertilitetsbehandling vil blive betalt af danskerne selv.

Forslaget fra regeringen blev præsenteret lige efter, at Mette Frederiksen fortalte, at der i 2024 vil blive lavet op til dobbelt så mange behandlingsforsøg for par, der kæmper med at sætte børn i verden.