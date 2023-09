Regeringen vil stoppe nyt gas- og olieudbud i Nordsøen

Det oplyser klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) på det sociale medie X.



Udviklingen sker, efter at olieselskabet Bluenord har trukket sin uopfordrede ansøgning om efterforskning og indvinding i feltet tilbage.

Det kunne Energistyrelsen meddele kort inden ministerens udmelding.

Den nye udbudsrunde af olie- og gasindvinding i Nordsøen har vakt kritik fra både oppositionspartier og grønne organisationer.

Kritikken er særligt gået på, at Danmark med det nye udbud ville risikere omdømmet som grønt forbillede. Især i lyset af, at Danmark er medstifter af den internationale alliance Boga, hvor lande dedikerer sig til at stoppe ny jagt efter olie- og gas.