Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse. Ved mødet klokken 15 deltager Statsminister Mette Frederiksen (S), vicestatsminister- og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) samt udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

Pressen er allerede mødt talstærkt op ved Flyvestation Skrydstrup. Fotografer og journalister har fået besked på at ankomme senest klokken 11.50 for at gennemgå sikkerhedstjek.