Region begynder at screene nyfødte for muskelsvind: - Det er ufatteligt, at det ikke sker på landsplan

- Og det er bevist, at jo tidligere behandlingen sættes i gang, jo bedre er det for den ramte, da man kan bremse udviklingen af sygdommen og i nogle tilfælde endda standse den helt. På den måde gavner det også samfundsøkonomien, at få så tidlig en diagnose som muligt mener Simon Toftegaard Jespersen, der selv er ramt af arvelige variant SMA.

- Jeg fik konstateret sygdommen, da jeg var to år. Det gjorde jeg, fordi jeg ikke kunne gå. I dag ville børn med muskelsvind kunne komme i behandling, så snart diagnosen foreligger, og det vil selvfølgelig gøre en verden til forskel, hvornår det er, mener han.

Men nu kan forældre til spædbørn i Region Syddanmark se frem til, at deres nyfødte screenes for SMA. Regionen har ved det seneste budgetforlig besluttet, at der skal afsættes penge af til det.

Koster 24 kroner - er en del af hælprøven

Det sker via den hæleprøve, som de fleste babyer alligevel får taget lige efter fødslen. Og hvis sygdommen konstateres, kan behandlingen begynde med det samme. Det giver større effekt og kan forhindre varige funktionsnedsættelser.



- Det er super godt, for der findes ikke noget modargument for ikke at gøre det, mener Simon Toftegaard Jespersen.