Især syddanskere over 65 år og plejehjemsbeboere har været med til at sikre regionen en samlet tilslutning til begge vacciner for deres målgruppe på lidt over 77 procent.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.



Samlet set er der givet 572.000 vaccinationer mod COVID-19 og influenza i regionen fra 1. oktober 2023 til 15. januar 2024.