Region Syddanmark begynder at screene babyer for muskelsvind

Screeningen sker via den hæleprøve, som de fleste nyfødte babyer får taget. Hvis sygdommen konstateres kan behandlingen startes tidligt, og det giver større effekt og kan forhindre varige funktionsnedsættelser.



Regionrådsformand Stephanie Lose, (V), skriver på sin Facebookside, at regionen helt utraditionelt går i gang, fordi det drejer sig om få penge per barn - 24 kroner - og at alle sundhedsmyndigheder anbefaler det af hensyn til de ramte børn, der med den rette behandling i tide, kan få et bedre liv.