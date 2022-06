Region Syddanmark får kritik for manglende pandemiberedskab, men ét punkt var "tilfredsstillende"

I de første måneder af pandemien var der mangel på værnemidler som mundbind og ansigtsvisirer.



Regionernes lagre var aldrig helt i bund. Men manglen var i de første to måneder så kritisk, at der var risiko for, at sygehuspersonale og patienter på enkelte sygehuse eller afdelinger i visse situationer ikke havde adgang til alle anbefalede værnemidler. Det skriver statsrevisorerne.

Lykkedes med kapacitet til coronabehandling

Til gengæld kalder de det "tilfredsstillende", at regionerne alligevel fik skabt kapacitet på sygehusene, så alle coronapatienter kunne behandles. Det skete, fordi regionerne var i stand til at revidere planerne og med "en stor indsats fra sundhedspersonalet".