Region Syddanmark går solo og screener nyfødte for muskelsvind: - Uforståeligt, at alle ikke gør det

Hun skriver videre, at det er utraditionelt, at regionen har besluttet at gå i gang med screeningen, fordi det er normalt, at man finder pengene i Folketinget og sætter det i gang som et landsdækkende initiativ. Men de lave omkostninger og den gode effekt har fået regionen til at beslutte at gå enegang:



- Jeg fandt ud af, hvor få penge det drejede sig om (...) Og jeg så, at det stadig heller ikke er med i regeringens udspil til Finansloven denne gang. Så tænkte jeg faktisk, at det kunne nytte, at vi gjorde noget i Syddanmark, skriver Stephanie Lose.