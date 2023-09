Region Syddanmark inviterer til møde om natlægevagten

Derfor kan læger, der kunne være interesseret i at varetage opgaven, nu komme til informationsmøde, hvor det vil være muligt at få mere at vide om organisering og vilkår i den nye lægevagt i nattetimerne.

- Vi har en stor opgave foran os frem mod februar, men ved at række ud til interesserede læger tager vi hul på en stor del af den kommende etablering, understreger Kurt Espersen, der er koncerndirektør hos Region Syddanmark, i en pressemeddelelse.

Regionsrådet besluttede den 6. september at det fra den 1. februar 2024 er regionen selv, som skal betjene lægevagten om natten. Det overtager tjansen fra PLO Syddanmark.