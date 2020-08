Region Syddanmark topper listen over kommuner med røgfri arbejdstid

I flere og flere kommuner må de kommunalt ansatte vente til fyraften med at tænde en cigaret eller stoppe en pibe.

Andel af kommuner med røgfri arbejdstid per region Region Syddanmark: 73 procent (16 ud af 22 kommuner)

Region Midtjylland: 63 procent (12 ud af 19 kommuner)

Region Hovedstaden: 48 procent (14 ud af 29 kommuner)

Region Nordjylland: 36 procent (4 ud af 11 kommuner)

Region Sjælland: 24 procent (4 ud af 17 kommuner)

Faktisk har halvdelen af alle danske kommuner nu i højere eller mindre grad indført røgfri arbejdstid.

Det viser en opgørelse, som Kræftens Bekæmpelse har lavet.

På toppen af listen over regioner med flest røgfri kommuner finder man Region Syddanmark.

Her har 16 ud af 22 kommuner i højere eller mindre grad indført røgfri arbejdstid for de kommunalt ansatte med visse undtagelser.

Udviklingen glæder Niels Them Kjær, der er chef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

- Det er positivt, at så mange kommuner nu har røgfri arbejdstid. Det giver et sundere arbejdsmiljø, færre sygedage, forebygger at unge begynder at ryge og hjælper dem, der gerne vil stoppe eller skære ned på deres forbrug, siger Niels Them Kjær, chef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Herunder kan du se, hvilke kommuner der har indført røgfri arbejdstid.