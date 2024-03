Region Syddanmark undersøger skandaleramt lægehus

Onsdag kunne blandt andre TV 2 Nord fortælle, at Region Nordjylland har politianmeldt Alles Lægehus. Det sker efter at det i tv-programmet Kontant på DR blev afsløret, at lægehuset tilsyneladende systematisk har taget betaling for behandlinger, som aldrig har fundet sted.

Alles Lægehus har klinikker over det meste af landet herunder blandt andet i Esbjerg, Kolding og Vejen. Nu melder Region Syddanmark ud, at regionen i forlængelse af afsløringerne er i gang med at undersøge Alles Lægehus.

- Vi har på baggrund af DR Kontants udsendelser iværksat en række undersøgelser. De foreløbige analyser giver ikke umiddelbart mistanke om forhold, der giver anledning til politianmeldelse af Alles Lægehus eller klinikker, der samarbejder med dem. Vi er fortsat i gang med at kigge ned i tallene. Vi følger naturligvis op, hvis der kommer nye oplysninger, oplyser koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen i en skriftlig udtalelse.