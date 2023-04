Det har regionsrådet i denne uge besluttet, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.



Tilbuddet kommer til at gælde for børn og unge til og med 18 år.

- Børn og unge har endnu ikke udviklet det følelsesmæssige beredskab, det kræver, når en alvorlig sygdom eller et dødsfald rammer forældre eller søskende, siger formand for sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S).

- Det kan få store konsekvenser for deres skolegang og sociale liv, hvis vi ikke får taget hånd om dem tidligt i forløbet.