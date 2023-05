Regioner har brug for mere end en milliard

- Vi har i øjeblikket fuldt fokus på at afvikle ventelister, men sundhedsvæsenet presses også af flere ældre, der har brug for behandling, og den stigende efterspørgsel, der er til nye behandlinger og de stigende udgifter til medicin, lyder det fra Anders Kühnau, der er formand for Danske Regioner, i en pressemeddelelse.



Meldingen kommer forud for Danske Regioners forhandlinger med regeringen om næste års økonomi. Antallet af folk over 80 år vil være over 400.000, hvilket svarer til en stigning på henved 40 procent i forhold til i dag. Og med flere ældre stiger andelen af danskere med multisygdom og kroniske lidelser, der kræver hospitalsbehandling.