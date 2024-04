Regioner vil gøre længere togrejser billigere

Sådan lyder det fra Danske Regioner i en pressemeddelelse.



Det skal ske ved at indføre en ny takststruktur efter skånsk forbillede, mener formand for regionernes udvalg for regional udvikling Anders G. Christensen (V).

I Skåne er der ifølge pressemeddelelsen blot tre takstzoner, mens der er cirka 100 zoner på den anden side af Øresund i Region Hovedstaden.

Et 30 dages pendlerkort til mellemlange ture koster eksempelvis 1520 kroner i Region Hovedstaden og bare 580 kroner i Skåne.

I Skåne stiger antallet af passagerer i den kollektive trafik. Herhjemme er det gået stik modsat.