Regionerne ønsker flere lægekonsultationer skal være online

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

En undersøgelse fra Danske Patienter viser, at hver fjerde dansker har erfaring med at være i digital kontakt med sundhedsvæsenet, og at der er flere, der ønsker at komme det.

55 procent svarer, at de er interesseret i, at kontakten med sundhedsvæsenet i højere grad sker digitalt. For mennesker med langvarig eller kronisk sygdom er det 62 procent.



- Sundhedsvæsenet skal følge med tiden, og vi skal bruge de muligheder som nye teknologiske løsninger giver. Borgerne skal ikke have besvær med at tage turen til lægen eller hospitalet, hvis de foretrækker, at konsultationen sker digitalt, siger Lars Gaardhøj, anden næstformand og formand for Danske Regioners politiske arbejdsgruppe om digitalisering og atadeling.