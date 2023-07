Regionerne vil sikre bæredygtige indkøb til hospitaler i Norden

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.



Norden er verdens 11. største økonomi. Årligt indkøber alene regionerne i Danmark produkter og tjenester for 50 milliarder kroner til hospitalerne.



- Den fælles købekraft for Nordens sundhedsvæsener er enorm og kan drive efterspørgslen på mere bæredygtige produkter og tjenester. Jeg forudser, at den nye nordiske indkøbsaftale vil have en stor effekt. Aftalen gavner den grønne omstilling i Danmark, udtaler formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i pressemeddelelsen.