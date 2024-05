Regn dæmper brandfare - men det kan hurtigt ændre sig

Der er allerede faldet 20 millimeter regn stedvist i Syd- og Sønderjylland, og det kan tydeligt aflæses på brandfareindekset.

Indekset er en prognose, der blandt andet tager højde for tørheden i vegetation og jordlag, temperatur og vindstyrke. Alt sammen faktorer, der har betydning for risikoen for, om en brand spreder sig.

- Vi har særligt fokus på brandfareindekset. Jeg kan aflæse, at det lige nu er grønt i vores område, hvilket er lavt og betyder, at antændelse ved glød eller mindre flamme er vanskelig. Regn dæmper faren for brand øjeblikkeligt, siger Jarl Vagn Hansen, Beredskabsdirektør, Trekantområdets Brandvæsen.

I følge TV2 Vejret er der allerede udsigt til, at sommervejret vender tilbage i morgen - endda med mulighed for meteorologiske sommerdage i weekenden.

Så selvom brandfareindekset er lavt nu, så kan det lynhurtigt ændre sig.

- Mit bedste råd er, at man dagligt tjekker brandfareindekset. Det reagerer øjeblikkeligt på byger, og det reagerer øjeblikket på dage med sol og vind. Derfor skal man kigge på prognosen og planlægge sine aktiviteter herefter, siger beredskabsdirektøren.