Regnen er kommet, men er det nok til at redde høsten?

Mørke skyer trak sig mandag formiddag sammen i horisonten, og for en gangs skyld var det et godt tegn. Et rigtigt godt tegn. Det var nemlig et tegn på regn.

Og den kom. Kraftigst i den centrale del af Jylland på højde med Vejle og ind i landet. Vejle fik 20,4 millimeter og Billund 20,2 millimeter ved middagstid, og det er det højeste, DMI har målt i Syd- og Sønderjylland ved middagstid mandag.

Er det nu nok?

I ugevis har landmænd, haveejere og alle elskere af grønne vange sukket efter regn. Og i dag kom den.

Men er det nok til at redde høsten? Nej, ikke alene.

Det forklarer Klaus Beck, planterådgiver med speciale i vanding i SAGRO, en sammenslutning af landboforeninger i Midt- og Vestjylland:

- Vinterrug, vinterhvede og vinterbyg skal bruge 70 til 80 millimeter i den næste måneds tid inden høsten. Vårbyg og havre har brug for 90 til 120 millimeter i de næste fem til seks uger, mens græs, majs og kartofler fortsat har langt igen og stadig har brug for masser af regn eller vanding de næste 2-3 måneder, fortæller Klaus Beck.