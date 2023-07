Regnen falder og driver folk på museum - eller gør den?

Det kan imidlertid også regne for meget, besøgstallet vokser ikke proportionalt med nedbørsmængden.

- Det kan regne så meget, at folk ikke går uden for en dør, og så kan de ikke overskue at gå fra parkeringspladsen op til slottet. Men det er sjældent, at det står ned i stænger hele dagen, fortæller kommunikationschefen.

Campingfolket er de turister, der er tættest på regn og byger, skulle man tro, men også her er det lidt forskelligt, hvordan regnen falder.

På Drejby Strand Camping på det skønne Kegnæs kan de ikke rigtigt mærke, at det er begyndt at regne igen. Men sæsonen har bare været anderledes.

- Her er ikke så mange gæster som sidste år, men til gengæld er sæsonen længere, så den bliver ikke så intensiv, fortæller Michael Madsen, lejrchef.

Han har også bemærket, at hans gæster bestiller senere i år.

- Lige så snart varmen kommer igen, skal der nok komme flere gæster, fortæller lejrchefen.