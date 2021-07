Regnen har væltet ned: Skybrud i Ribe

På radarbilledet fra klokken 16.15 ses det tydeligt, at et stort område er blevet ramt af regn med skybrudsintensitet, så det kan ikke udelukkes at de kraftige byger har givet skybrud.

Det skriver TV2 Vejret.



Også i Kolding og i Vejle er der meldt om skybrudsagtig regn i løbet af fredag eftermiddag.