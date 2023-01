Regnen siler ned - kan give lokale oversvømmelser

Januar er begyndt med ekstremt vådt vejr, og onsdag blev det vådeste januardøgn i dansk vejrhistorie, da der faldt 21,1 millimeter regn fordelt over hele landet, viser TV 2 Vejrs målinger

De store mængder regn falder på en i forvejen regnmættet jord, hvor åerne flere steder er begyndt at gå over deres bredder, og man må derfor forvente, at fredagens regnvejr kan give yderligere udfordringer med oversvømmelser.

Forsikringsselskabet Top Danmark oplyser til TV SYD, at de i de kommende dage forventer mange anmeldelser om vandskader i Syd- og Sønderjylland.