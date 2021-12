Rekordfå bliver dræbt i trafikken i 2021

De foreløbige ulykkestal er bygger på en skønnet beregning ud fra de ulykker, der er rapporteret indtil nu, og hvad der forventes at ske resten af året.

Markant dyk

Antallet af dræbte har også taget et markant dyk i forhold til 2020, hvor 163 personer mistede livet. Corona-restriktionerne medførte et større fald i trafikken i 2020 end i 2021

- Nok er der tale om foreløbige tal, men alt tyder på, at den gode udvikling mod stadig færre trafikdræbte fortsætter. Noget skyldes givetvis, at vi har haft mindre trafik på grund af corona, men udviklingen viser også, at arbejdet med at øge trafiksikkerheden virker, siger . transportminister Benny Engelbrech, (A).

I løbet af foråret steg trafikken, i takt med at restriktionerne blev udfaset. Det afspejler sig i ulykkestallene, hvor det største fald i dræbte og tilskadekomne var i starten af året.



Stort fald på de lokale veje

Vejdirektoratets foreløbige ulykkestal viser også, hvordan udviklingen ser ud i landets fem regioner fra januar til september i 2021. I den periode var der færre dræbte og tilskadekomne i alle fem regioner i forhold til gennemsnittet for 2015-2019.

Region Nordjylland var igen i år den region med det største fald i dræbte og tilskadekomne. Her var der 36 procent færre dræbte og tilskadekomne.

I Region Syddanmark var der et fald på 26 procent og i Region Midtjylland var nedgangen på 19 procent.

I Region Hovedstaden var faldet på 13 procent. I Region Sjælland var der kun 3 procent færre dræbte og tilskadekomne.