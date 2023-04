Rekordhøjt boligsalg i marts - sådan så det ud i din kommune

- Den stigning i hussalget, som vi har set i marts måned, er dels et udtryk for, at der er kommet mere ro på den økonomiske udvikling, blandt andet fordi inflationen ikke stiger med samme hastighed, og energipriserne er faldet. Det er faktorer, som bidrager til, at husholdningerne er mindre presset end tidligere, og derfor ser vi et skub i hushandlen i marts, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.