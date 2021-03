Rekordmange ansøgere til uddannelse

Med 101 flere ansøgninger har medicinstudiet overhalet pædagoguddannelsen, som de seneste fire år har fået flest ansøgninger, når fristen fra kvote 2 ansøgninger er faldet.

Derefter følger sygeplejerske- og psykologuddannelsen med henholdsvis 3235 og 2830 ansøgere. Finansøkonomi er den uddannelse, der har haft den største procentvise stigning i ansøgerantallet. 27 procent flere end sidste år har søgt ind på Finansøkonomi.

Hos Danske Professionshøjskoler er det især tilbagegangen eller stagnationen på pædagog-, lærer- og sygeplejerskeuddannelserne, der bekymrer.

- Vi kan konstatere, at den vigende interesse for samfundskritiske fag fortsætter, og det skal runge hele vejen ind på Christiansborgs gange. Det er et samfundsproblem, at vi risikerer, at vi ikke kan tage hånd om vores børn, ældre og syge, og det kalder på politisk handling, siger Stefan Hermann, der er formand for Danske Professionshøjskoler.