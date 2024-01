Rekordmange dyreejere blev anmeldt til politiet sidste år

Sagerne involverede cirka 500 kæledyr og 1000 landbrugsdyr. Halvdelen af kæledyrene var hunde, mens 141 var katte.

Typisk anmeldes katteejere ifølge Dyrenes Beskyttelse for at være flyttet uden at tage deres katte med, mishandling med aflivning til følge, samt utilstrækkelig pasning eller manglende behandling af sygdomme.

Det er dog oftest svært at bevise sagerne, da det ikke er lovpligtigt at mærke katte som med hunde.

