Rekordmange har søgt julehjælp

I år har 15.000 familier bedt om julehjælp hos Røde Kors i hele landet. Det er en stigning på 1.700 familier sammenlignet med julen sidste år. I Region Syddanmark hedder det tal 4.146 familier.

Det fremgår af en pressemeddelelse som Røde Kors har sendt ud.

Ifølge tal som TV SYD har fået, er der 2.777 økonomisk trængte familier, der har søgt om julehjælp i Syd- og Sønderjylland.

Julen er for alle

Når der hverken er råd eller overskud til julemiddag, juletræ eller gaver, så er det især børnene der mærker det.

- Ingen børn skal stå uden for det fællesskab og den jul, vi andre deler. De skal have mulighed for at glæde sig, fuldstændig som deres venner og klassekammerater gør det, siger generalsekretær i Røde Kors, Anders Ladekarl i pressemeddelelsen.