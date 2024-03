Rekordmange har søgt støtte til mere klimavenligt landbrug

Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Der er kommet 1.550 ansøgninger til puljen, som har navnet Miljø- og klimateknologi 2023. Det er rekordmange, men der er plads til flere, for der indsendt ansøgninger for projekter for 396 millioner kroner, men puljen var på 570 millioner kroner. Derfor kan alle ansøgninger, der lever op til kriterierne, også forventer at opnå støtte, skriver Landbrugsstyrelsen.

Det er især søgt om støtte til at reducere ammoniakudledning fra gylletanke. Der er indsendt 945 ansøgning om støtte til det til et samlet beløb på 147 millioner kroner.