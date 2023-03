Rekordmange medlemmer i Syd- og Sønderjyske idrætsforeninger

- Jeg glædes over, at coronaspøgelset er lagt ned. At vi har fået indhentet det, som vi alle troede var tabt. Den her udvikling betyder noget for vores foreningsliv, nemlig at de er blevet bedre til at imod nye medlemmer, siger Dan Skjerning, der er formand i DGI Sydøstjylland.



Det er ikke kun de traditionelle sportsgrene, der mærker en fremgang. Det gør også sportsgrene, hvor foreningerne griber tingene anderledes an og mødes på tværs af køn og alder.

Og her er det mere specifikt de mindre forpligtende idrætsfælleskaber, hvor alle kan være med, der vinder ind - et eksempel på dette kunne være padeltennis.