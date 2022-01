Rekordmange nye hunde registreret i Danmark - det vækker glæde og bekymring

- De mange nye hundeejere kan mærkes i gadebilledet, og det kan give potentielt flere konflikter når der er flere uerfarne hundeejere ude med deres hunde. Vi håber derfor at folk sætter sig grundigt ind i deres hunds behov, samt de regler der eventuelt er, der hvor man lufter hunden. Det kan for eksempel være at holde den i snor og sørge for at den ikke løber hen til fremmede hunde, uden det er godkendt af ejeren, forklarer Jens Jokumsen.

Ifølge Dansk Hunderegister er der i Danmark mellem 800.000 og 850.000 hunde i Danmark. Når antallet ikke kan siges mere præcist, er det fordi mange hundeejere glemmer at afmelde deres hunde, når de ikke lever længere.