Rektor slår alarm - situationen er kritisk

Så klar er beskeden fra rektor for UC SYD Alexander von Oettingen efter at tallene for optagelse på en række studieretninger på UC SYD lå klar i går.

Ved deadline på kvote 2-ansøgningsfristen fredag, stod det klart, at det faldet i antal ansøgninger til lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver og andre velfærdsuddannelser på UC SYD fortsætter.

Således har 904 personer i år haft UC SYD som 1. prioritet på deres kvote 2-ansøgning mod 1.041 sidste år. Det svarer til et fald på 13 procent. Det skriver UC SYD i en pressemeddelelse.



- Det er en meget kritisk og alvorlig situation for hele Syd- og Sønderjylland, for vi kommer i den grad til at mangle disse fagprofessionelle i årene forude, udtaler Alexander von Oettingen.

- Nu er det tredje år træk, pilen peger nedad, og hvis ikke der bliver gjort noget fra politisk hold nu, kommer vi helt sikkert til at lukke flere uddannelser og måske endda campusser her i vores område, fortsætter han.

Han er derfor også glad for, at uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) så sent som fredag morgen varslede grundlæggende reformer på professionshøjskoleområdet.



- Reformen er tiltrængt, men der går nogle år, inden vi ser effekten af reformen, derfor har vi allerede nu brug for økonomiske tiltag, der holder hånden under uddannelserne i yderområderne. Ellers er uddannelserne der ikke mere, når reformen er implementeret, udtaler Alexander von Oettingen.

- Reformen kommer ikke et øjeblik for tidligt, og jeg håber i den grad, at man tænker hele landet og i særdeleshed yderområderne med i reformarbejdet, for den nuværende situation holder ikke, fortsætter han.