Rektor tilfreds trods tilbagegang for landsdelens største uddannelsesinstitution

Dermed har de mange uddannelsesinstitutioner nu fået overblikket over, hvor mange personer, der totalt set ønsker at læse hos dem.

5. juli er altid en meget spændende dag for landets uddannelsesinstitutioner, da det er her, der er kvote 1-ansøgningsfrist.

- Det er svært at forestille sig et samfund, hvor vores børn ikke kan blive passet, hvor de ikke lærer noget i skolen, hvor man ikke kan få hjælp, hvis man er på kanten af samfundet eller pleje, når livet nærmer sig sin afslutning. Derfor er jeg glad for de mange ansøgere her, forklarer rektoren.

- Faldet har hele tiden været forventet, men det er altid lidt spændende at se, hvor stort det er blevet, siger Alexander von Oettingen og uddyber.

- Det er meget svært præcist at sige, hvorfor vi oplever faldene på de enkelte uddannelser, men det er en national tendens i disse år, og vores demografiske udvikling i Syd- og Sønderjylland gør det ikke bedre. Vi har en øget fraflytning fra landsdelen, og vores uddannelser har det, vi kaldet et fald i attraktivitet.

Landsdækkende tendens

Hvorvidt de enkelte uddannelser er attraktive eller ej, er rigtig svært for en institution som UC SYD at gøre noget ved.

- Det drejer sig om, at politikerne gennem mange år har bedt vores yngre generationer om at søge mod universiteterne sammenholdt med mange negative historier om lav løn og dårligt arbejdsmiljø på velfærdsuddannelserne. Det er en farlig cocktail, hvis vi rent faktisk ønsker at få flere unge ind på velfærdsuddannelserne, vurderer Alexander von Oettingen.

Og det er da heller ikke kun på UC SYD, at de store velfærdsuddannelser igen i år bløder.

Antallet af førsteprioritetsansøgninger til uddannelserne som lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver falder samlet set med seks procent på landsplan siden sidste år.

Det viser nye tal fra Danske Professionshøjskoler, efter der fredag klokken 12 var deadline for ansøgninger til videregående uddannelser.

- Jeg må sige, at jeg er rigtig ærgerlig over det. Jeg havde håbet, at vi i det mindste kunne se, at det fladede ud på den nedadgående kurve, men det går i stedet endnu et stykke nedad i år, siger Camilla Wang, forperson for Danske Professionshøjskoler.