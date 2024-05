’Remoulade-gris’ er med til at bekæmpe madspild

- Hvorfor har I ikke gjort det noget før?

- Det er en dyr investering, men det er det rigtige at gøre, siger Torben Hold Pedersen.

De nye tanke har kostet omtrent 60 millioner kroner, og nu ryger den ellers spildte remoulade på tube og ud til forbrugerne.

- Er det her så for klimaets skyld, eller er det egentlig mest for pengenes skyld?

- Nej, jeg vil ikke sige, det for pengenes skyld. Men det er godt for klimaet og for vores medarbejdere og også for at fremtidssikre vores produktion, som er konkurrencedygtig. Det er vi nødt til at være, Torben Hold Pedersen.