Restaurantejer om nye restriktioner: - Det har en stor indvirkning på os

Bordene står dækket og klar, men gæsterne mangler.

Det er den virkelighed, som restauranter ser ind i, efter at nye restriktioner træder i kraft fredag den 10. december.

Restriktioner betyder, at serveringsteder skal lukke seneste ved midnat i en periode, som betyder meget for omsætningen.

Derudover opfordrer myndighederne til, at man aflyser sin julefrokost. Og det kan allerede mærkes hos Volkerts Fylke i Kolding

- Det har en stor indvirkning på os. De sidste 25 timer har været kaotiske. Allerede under pressemødet begyndte telefonerne at bimle og bamle med aflysninger og omrokeringer, så det giver en vis frustration, siger Jimi Kristensen, der er restaurantejer af Volkerts Fylke i Kolding.

Restauranten skulle have haft seks julefrokoster fredag, men det er blevet reduceret til to. Det er et udtryk for, hvor meget danskerne har taget myndighederne opfordring til sig, for alene i november og december har restauranten 700 aflyste kuverter.

Derudover er har restauranten også fået aflysninger og flytninger i januar, februar og marts, fortæller restaurantejeren.

Hjælp på vej

Derfor landede der torsdag en aftale om kompensation.

I den nye aftale har virksomhederne ret til kompensation ved en nedgang i omsætningen på 30 procent. Fra sommer og til nu har det været 45 procent.



Derudover afsættes der blandt andet penge til kompensation for tab af letfordærvelige varer, som er indkøbt til de mange planlagte julefrokoster, som er blevet aflyst.



Det har fået erhvervsorganisationerne Horesta, SMVdanmark og Dansk Erhverv til at klappe i hænderne, da de mener, at det er godt, at forbudsramte virksomheder kan få hjælp.

Anbefalinger gør støtten usikker, lyder det.

- Det vil gøre en forskel for mange brancher og virksomheder, men vi kommer ikke uden om, at de berørte igen-igen står i en meget svær situation siger Brian Mikkelsen, som er administrerende direktør i Dansk Erhverv i en pressemeddelelse.



Brian Mikkelsen mener, at der er virksomheder, som netop Volkerts Fylke, der kan komme i klemme. Det er dem, der er ramt som følge af anbefalinger og ikke et påbud - for eksempel opfordringen til at aflyse firmajulefrokosten.



Anbefaling er tvangslukning

Også ifølge SMVdanmark er der virksomheder, der ikke kan få støtte, selv om deres indtjeningsgrundlag forsvinder.

Tvangslukkede virksomheder kan få kompensation til faste udgifter, tab af omsætning og lønkompensation.

Det gælder ikke for virksomheder, der ikke er lukket, men som bliver ramt af anbefalinger og opfordringer.

SMVdanmark mener, at regeringens opfordring til at aflyse alle firmajulefrokoster og sociale aktiviteter de facto fungerer som en tvangslukning.

- Vi glæder os over, at de brede hjælpepakker er spændt ud for rigtig mange virksomheder og underleverandører, siger Jakob Brandt, administrerende direktør i SMVdanmark.

- Men vi er rigtig bekymrede for, at samfundet ikke vil betale hele regningen. Og vi ser mange virksomheder stå tilbage med et kæmpe udfordring i, hvordan de skal finansiere lønnen til deres medarbejdere, når nu alle deres arrangementer er blevet aflyst, siger han.