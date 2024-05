Restauranter fejrer stjerner: - Vi får nok et glas eller to for meget

En af de eksperter, der nævnte Lyst som en oplagt kandidat til to stjerner, var TV 2's madekspert Svend Rasmussen.



- Det var ikke ham, de lige lyttede til denne gang, men det kan vi jo være heldige, at de gør næste gang, siger Daniel Schmidt med et grin.

- Jeg kan næsten ikke understrege nok, at jeg ser det som en større præstation at bevare en stjerne, end det er at få en. Så for os er det mindst lige så stort, at vi får lov til at beholde vores stjerne, siger han.

- Så glæder vi os sideløbende over, at jeres eksperter og andre har været søde og nævne os som nogle, der kunne ligge lunt i svinget til en stjerne nummer to, siger han.

Direktøren tilføjer, at der ofte går nogle år fra en restaurant har fået en stjerne, til den eventuelt får to stjerner.

Ud over at genvinde Michelinstjernen vandt restaurant Lyst også den såkaldte Service Award 2024, som går til en restaurant som anerkendelse for god service.

Daniel Schmidt understreger, at det er henholdsvis køkkenchef Daniel McBurnie og restaurantchef Tobias Nilsson, der skal have æren for de to priser sammen med resten af personalet.