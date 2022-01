Restriktioner er væk tirsdag: Barer må tyvstarte to timer før

Beslutningen betyder også, at barerne må fortsætte med at servere alkohol efter klokken 22.00 mandag, hvor de ellers skulle have lukket for fadølshanerne.

Barer, restauranter og værtshuse slipper dog ikke for alle restriktionerne. Der vil fortsat være krav om coronapas og mundbind indtil midnat mellem mandag og tirsdag, oplyser Erhvervsministeriet.

De sløjfede restriktioner betyder også, at diskoteker og natklubber kan genåbne fra tirsdag.

De har været lukket siden 10. december, hvor Folketinget besluttede at indføre restriktioner på grund af stigende smitte og indlæggelser.