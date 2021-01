Restriktioner forlænges til den 28. februar

Et presset sundhedsvæsen

Sundhedsminister Magnus Heunicke fokuserer på sundhedsvæsenets situation. Torsdag er der i alt 611 indlagte. Det betyder, at der i 42 dage har været flere indlagte på landets sygehuse, end der var i foråret.

Ud af de nuværende indlagte har 65 været indlagt i mere end en måned, fortæller Magnus Heunicke.

- Vores sundhedsvæsen har været spidsbelastet i to måneder, siger direktør for sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, der tilføjer, at kurven på sygehusene knækkede tidligere i foråret end nu.