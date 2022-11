Resultatet af første exitpoll

Lars Løkke Rasmussen (M) og Inger Støjberg (DD) ser ud til at brage ind i Folketinget med deres nystiftede partier.



Valgstedsmåling fra TV 2 viser 5,7 procent af stemmerne til De Konservative. Det er under resultatet på 6,6 procent i 2019.



Ifølge valgstedsmålingen får både Alternativet og Dansk Folkeparti over to procent af stemmerne og ser dermed ud til at komme i Folketinget.



Frie Grønne og Kristendemokraterne ender i første valgstedsmålinger under spærregrænsen på to procent og ser ikke ud til at opnå valg.

Første exitpoll

Socialdemokratiet: 25,1%

Radikale Venstre: 4,4%

Konservative: 5,7%

Nye Borgerlige: 3,8%

SF: 9%

Liberal Alliance: 8%

Kristendemokraterne: 0,7%

Moderaterne: 9,3%

Dansk Folkeparti: 2,9%

Frie Grønne: 0,5%

Venstre: 13,8%

Danmarksdemokraterne: 7%

Enhedslisten: 6,2%

Alternativet: 3,5%

Exitpollen fra TV2 bygger på 9200 besvarelser fra 40 forskellige valgsteder.