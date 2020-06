Rift om de billige rejsepas sender DSB's hjemmeside på overarbejde

Der er rift om de 50.000 rejsepas, der giver mulighed for at rejse i sommerlandet i otte dage for 299 kroner med tog, metro, bus og letbane.

Tirsdag morgen har DSB åbnet for salget, og selskabets pressevagt oplyser, at der er overbelastning af systemet på grund af den store efterspørgsel.

Allerede mandag aften glødede telefonen hos DSB på grund af stor interesse for at købe billetterne.

Frirejsebilletterne er en del af en sommerpakke, der med en pris på 700 millioner kroner afsat af Folketingets partier skal sætte gang i forbruget efter udbruddet af coronavirus.

Man har mulighed for at købe rejsepasset nu og kan bruge det i perioden 27. juni til 9. august.

Et politisk flertal blev fredag enige om en række tiltag, der skal styrke turismen og aktiviteten i Danmark over sommeren.

Ud over rejsepassene er også gratis indenrigsfærger og rabat på kulturoplevelser en del af sommerpakken.