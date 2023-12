Ringe tiltro til miljøministers plan om tysk pant

- Men det er ikke kun et spørgsmål om, at folk skal have flere penge op af lommen, det handler også om kundernes tid. Som det er nu, kan de jo blot putte dåserne i metalaffaldsspanden uden at stå i kø foran flaskeautomaten om lørdagen og samtidig være sikre på, at dåserne bliver genanvendt, siger Peter Madsen fra Superbrugsen i Padborg.