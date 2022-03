Ris tilbagekaldes grundet mulig sundhedsfare

Hvis du har købt 900 grams poser med basmatiris fra mærket Unifood, så opfordrer Fødevarestyrelsen nu til, at du enten smider risene ud, eller at du leverer risposerne tilbage til den butik, hvor du købte dem.

Det skyldes, at der er fundet et for højt niveau af pesticidrester i risposerne, som kan udgøre en sundhedsmæssig risiko.

Derfor tilbagekalder virksomheden nu sit produkt, der er solgt i detailbutikker landet over.

Risposerne er grønne og bærer EAN-stregkoden 5709897 037520 og har bedst før-datoerne 18/11-2023 og 19/11-2023.