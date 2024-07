Risiko for lokale skybrud dagen igennem

DMI melder tirsdag morgen om risiko for både torden og skybrud i hele Syd- og Sønderjylland.

Det er et lavtryk fra vest, der bevæger sig hen over landet, som risikerer at udløse skybrud – svarende til mere end 15 mm regn på en halv time.

I løbet af dagen vil intensiteten af bygerne aftage, og mange vil kunne opleve tørvejr, oplyser DMI.