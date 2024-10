Risiko for tæt tåge og 10 millimeter regn

De har dog ikke kunne få erstatning og for sommerhusejer Kurt Dittmann har det betydet, at han selv har måtte betale for genopbygningen af sit ødelagte sommerhus.

Årsagen er, at Naturskaderådet har besluttet, at sommerhusene er placeret foran et dige. En beslutning som sommerhusejerne i Diernæs er uforstående over for.

Det, som Naturskaderådet kalder et dige, blev anlagt i 1954, fordi man skulle afvande den nærliggende Slivsø.

Retfærdighedssans

Sagen i Diernæs har løbende haft bevågenhed fra lokalvalgte folketingspolitikere, og på Christiansborg fortsætter kampen for at finde en løsning for sommerhusejerne i Diernæs.

Det fortæller Jesper Petersen (S), der er opstillet i Haderslev og klimaordfører for sit parti.

- Det kan godt være, at juraen er, som den er, men jeg bliver stødt på en retfærdighedssans her, og det er også derfor, at jeg ikke bare vil slippe det, efter der er kommet de forskellige embedsmandsvurderinger, der er, siger han og fortsætter:

- Deres sommerhuse har ligget der længe inden, der blev placeret noget jord, som ikke var tiltænkt at være kystbeskyttelse, og alligevel bliver de nu bragt i en virkelig vanskelig situation.