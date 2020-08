Risiko for kraftig regn og lokale skybrud

DMI udsender kategori 1-varsel om voldsomt vejr i Syd- og Sønderjylland hele lørdag indtil klokken 21.

Det betyder, at vand kan samle sig i lavtliggende områder som kældre, vejbaner og viadukter. I den forbindelse opfordrer DMI til, at man lukker døre og vinduer og tilpasser kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene.

Lavtryk giver ustabilt vejr

Et lavtryk vest for Vadehavet bevæger sig lørdag langsomt hen over den sydlige del af landet.

Lavtrykket giver meget ustabil luft med mange byger, der nogle steder kan være ret kraftige og med torden. Bygerne vil ofte være kortvarige, men kan klumpe sig sammen og give kraftig regn.

Det er ikke muligt at sige præcis, hvor bygerne vil ramme. Nogle steder kan opleve mest tørt vejr, mens naboen kan få skybrud. Når lørdagen slutter, vil det være forbi med kraftige byger for nu.

Kriteriet for skybrud er, at der skal falde mere end 15 mm på 30 minutter, og kriteriet for kraftig regn er, at der skal falde mere end 24 mm nedbør på 6 timer.

Det skriver DMI på sin hjemmeside.