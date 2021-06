Risikomelding ophørt: Sønderjylland fri for skybrud og torden

Hold øje med vejrets udvikling

En risikomelding er ikke et varsel, men en melding om vanskeligt vejr, som DMI beder borgerne være opmærksomme på kan udvikle sig.

I tilfælde af skybrud og torden oplyser DMI, at du skal tilpasse din kørsel i forhold til sigtbarheden, og at du ikke skal køre ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden. Vær opmærksom på risiko for oversvømmelse ved lavtliggende områder som kældre, og tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Husk derudover at lukke døre og vinduer.

Ved tordenvejr skal du søge ly indenfor eller i bil med lukkede døre og vinduer. Du bør ikke opholde dig på store åbne arealer eller bade, oplyser DMI. Vær opmærksom på, at torden øger risiko for lynbrande og fejl på elektriske systemer.