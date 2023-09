Rockerborge skal lukkes: Ordfører vil gå til ’den yderste grænse af grundloven’

Ikke kun unge kriminelle, der skal straffes

Tal fra Justitsministeriet viser, at 46 procent af registrerede bandemedlemmer i december 2022 er under 25 år. Men lovpakken vil ikke kun straffe dem, der bliver taget for at begå kriminalitet.

Det skal nemlig også være ulovligt at hverve unge til kriminalitet i første omgang, foreslår regeringen i bandepakken.

- Det skal ikke bare være den 16-årige, der sælger hash på gaden, der skal straffes. Det skal også være de rockere med vest, der overtalte den unge til det, siger Christian Rabjerg Madsen.



Og selvom regeringens lovpakke strammer reglerne yderligere, så er der desværre ingen garanti for, at det virker, siger ordføreren.

- Jeg tror aldrig, man skal love, at vi kan få kriminalitet til at gå helt væk, men ambitionen er at bekæmpe banderne med alt, vi har, siger Christian Rabjerg Madsen.