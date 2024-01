Rolig nat for politiet i Syd- og Sønderjylland

- Der har været nok at se til, men ikke noget større. Det har været en masse småting, som vi har været ude til, lyder det fra vagtchef Torben Møller hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det er uro i nattelivet som husspektakler, slagsmål og affyring af fyrværkeri mod bygninger, som har fået politiet til at rykke ud nytårsnat.

Vejret spiller ind

Ifølge vagtchef Torben Møller er det blandt andet på grund af aftenens regnvejr, at der ikke har været de store ting at rykke ud til.

- Det er klart, at når det regner, så er folk mere inde og ikke ude for at lave ballade. I bylivet holder folk sig også mere inde, hvor der er dørmænd til at tage sig af uromagerne, så det hjælper selvfølgelig på vores arbejde, siger han.

Ifølge Ritzau melder flere politikredse om en mere rolig nat end forventet.