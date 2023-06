Roser og torne i ny havplan

Forbuddet mod af fiske muslinger med trawl gælder både Flensborg og Vejle Fjorde. Fiskerimetoden slæber trawlet hen over bunden og hvirvler mudder og skidt op, og det går hårdt ud over bundplanter og dyr.

- Det er vi rigtigt glade for. Selvom det kun er nogle små klatter, er det første skridt, og noget vi har kæmpet for i årevis fra begge sider af grænsen, fortælle Birgitte Marcussen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Sønderborg.

Derudover skal det areal, der er strengt beskyttet og hvor der ikke må fiskes med trawl op på 10 procent i 2030.