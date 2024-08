Royal legatoverrækkelse i Gråsten

Sådan beskriver Otto Grøn Roepstorff oplevelsen af at være på IMPRO CAMP i Fredericia. Her er musikere i alderen 18-35 år samlet i otte dage, hvor de sættes på prøve i improvisationsmusikken.

- Forestil dig, at du er på en restaurant, hvor du bestiller en burger. Nogle steder har man en opskrift, med faste ingredienser i burgeren. Her på IMPRO CAMP kan man i stedet få alt muligt i den, som man ikke anede, man kunne få i den.

Ud over Christian Windfeld kommer instruktører fra udlandet til Fredericia, for at dyrke og dele ud af improvisationens kunst.

- Det handler om at prøve at mærke, hvor meget intensitet, der er til rådighed i musikken. Hvor meget man som medspiller kan give hinanden, fortæller instruktør på IMPRO CAMP, Christian Windfeld.

Selvom det kan lyde hektisk, måske endda forstyrrende, så har det den helt modsatte effekt.

- For mig er det ligesom at komme ud fra denne her meget strukturerede verden, og så komme ind på campen og få renset ørerne. På den måde åbnes ørerne for, hvordan musikken også kan lyde, fortæller Otto Grøn Roepstorff.

Skaber et vigtigt netværk

Det er syvende gang, at musikeren fra nær og fjerne samles til IMPRO CAMP. Bag initiativet står projektlederen Nana Pi Aabo-Kim, der tog dirigentstokken i egen hånd, da hun manglede et sted at møde ligesindede.

- Jeg syntes, at der manglede et sted, hvor unge musikere kunne mødes for at netværke og spille. Lære denne musikform at kende, lyder årsagen til, hvorfor IMPRO CAMP så dagens lys.