Royal Run udskudt for tredje gang

Usikkerheden om coronasituation får arrangørerne bag Royal Run til at udskyde løbet endnu engang. Den nye dato for løbet er nu 12. september 2021.



- Det er altid træls at udskyde et løb, men nu har vi ja-hatten på og er glade for, at vi får muligheden for at lave Royal Run til september. Med udmeldingerne om vaccinen er det mere realistisk, at vi rent faktisk kan gennemføre løbet til september, fortæller Per Hussmann fra Sport Event Syd, som er den lokale arrangør af Royal Run Sønderjylland.

Royal Run var oprindeligt planlagt til i pinsen i 2020, men løbet er nu blevet udskudt tre gange på grund af coronavirus.