Ryanair genåbner base i Billund Lufthavn

Det irske lavprisflyselskab Ryanair planlægger at åbne en ny base i Billund fra den kommende vinter.

Det oplyser selskabet onsdag på et pressemøde.

Ifølge Eddie Wilson, administrerende direktør i Ryanair, kommer åbningen til at kaste nye job af sig.

- Dette vil skabe 60 nye job for Ryanair i lufthavnen og øge vores ruteudbud til vestdanskerne markant til 26 ruter i alt denne vinter, siger Eddie Wilson.

Baseåbningen kommer, efter at Ryanair ellers lukkede sin base i Billund i 2015.

Lukningen fulgte som resultat af et opgør med den danske fagbevægelse, der ville have selskabet til at indgå aftaler med de lokale fagforeninger.

Men da Ryanair blankt afviste det, førte det til konflikttrusler fra fagforeninger.

I sidste ende valgte Ryanair at lukke sin base i Billund og aflyse planerne om at åbne en base i København.

I dag er Ryanair et andet sted, fortæller Eddie Wilson. Ifølge ham vil de ansatte i Danmark komme til at arbejde på danske aftaler.